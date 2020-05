Predsednik republike se je danes po video povezavi pogovarjal z grško predsednico Katerino Sakellaropoulou

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predsednico Grčije Katerino Sakellaropoulou. Pobudo za pogovor je dala predsednica Sakellaropoulou, ki se je iskreno zahvalila za poslanico predsednika Pahorja. Povedala je, da je bila zelo prijetno presenečena in ganjena nad sporočilom solidarnosti in dejstvom, da je bilo podano v grškem jeziku.Sogovornika sta večji del pogovora posvetila spopadanju z epidemijo v Sloveniji in Grčiji. Predsednica Sakellaropoulou je čestitala Sloveniji za dobre rezultate, ki omogočajo preklic epidemije. Predsednika sta ocenila, da bo potrebno veliko modrosti in spretnosti za soočanje z ekonomskimi in socialnimi izzivi, ki so posledica pandemije. Poudarila sta pomen enotnosti Evropske unije pri tem.Predsednika sta se pogovarjala tudi o problematiki ilegalnih migracij in se zavzela za učinkovito varovanje zunanjih meja Evropske unije in šengenskega območja. Predsednica Sakellaropoulou se je zahvalila Sloveniji za sodelovanje v enotah Frontex, ki varujejo grško mejo in zunanjo mejo EU.Predsednik Pahor je predsednico Sakellaropoulou povabil na povratni uradni obisk v Slovenijo. Predsednica je povabilo sprejela in bo obiskala Slovenijo, ko bodo razmere to dovoljevale.Foto: UPRS