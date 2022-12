Predsednik Pahor s hvaležnostjo predstavnicam in predstavnikom humanitarnih organizacij: »Dobri ljudje, ki nam bodo pomagali, bodo vedno tukaj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači priredil tradicionalni sprejem za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij.Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru izrazil hvaležnost predstavnicam in predstavnikom humanitarnih organizacij ter prostovoljkam in prostovoljcem, ki sodelujejo z njimi. »Pred desetimi leti smo začeli zelo protokolarno, nato pa smo ugotovili, da si imamo marsikaj povedati. Iz tega se je rodila tradicija, da smo se pred sprejemi tudi posvetovali,« se je spominjal predsednik Pahor in se Nacionalnemu forumu humanitarnih organizacij Slovenije zahvalil za dobro sodelovanje. »Dobri ljudje, ki nam bodo pomagali, bodo vedno tukaj,« se je zbranim na sprejemu zahvalil predsednik republike za njihovo vztrajnost tudi tedaj, ko tega nihče ne opazi, razen tistih ljudi, ki potrebujejo pomoč in toplino. »Sprejem je namenjen temu, da se vam zahvalimo za vaše delo. Zdi se mi prav, da preko tega sprejema slovenski javnosti sporočimo, da je v naši skupnosti dovolj dobrote, ki nam omogoča, da se lahko zanesemo na vas in drug na drugega ter da bomo našli pomoč, če jo bomo potrebovali,« je dejal predsednik republike in posebej poudaril, da to ne sme pomeniti, da bi država postala ravnodušna do problemov ljudi in se ne bi aktivno vključevala v njihovo reševanje.V imenu predstavnic in predstavnikom humanitarnih organizacij je zbrane na sprejemu nagovorila Nataša Sorko, predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije. »V humanitarnih organizacijah bomo tudi v prihodnje sledili svojemu poslanstvu, bili tukaj za sočloveka, ki potrebuje materialno ali kakšno drugo pomoč. Poskušali bomo narediti največ, kar v danem trenutku lahko,« je dejala gospa Sorko in se posebej zahvalila prostovoljkam in prostovoljcem, brez katerih si humanitarne organizacije ne predstavljajo dela. Gospa Sorko je poudarila tudi pomen povezovanja in sodelovanja med organizacijami. »Vedeti moramo drug za drugega. Pomembno je, da se zavedamo, da skupaj lahko dosežemo več in bolj pomagamo več ljudem,« je dejala.V imenu predstavnic in predstavnikom humanitarnih organizacij se je gospa Sorko iskreno zahvalila predsedniku Pahorju za sodelovanje in pomoč v času obeh mandatov z besedami, da je imel vedno odprta vrata za humanitarne organizacije in jim je prisluhnil ter po svojih močeh pomagal pri njihovem delu in izzivih, s katerimi so se soočali.Foto: Bor Slana/STA