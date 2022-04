Predsednik Pahor je sprejel na pogovor posebnega predstavnika britanskega premierja za Zahodni Balkan Peacha

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 8. aprila 2022, sprejel na pogovor posebnega predstavnika britanskega premierja za Zahodni Balkan Stuarta Peacha.Predsednik republike in predstavnik Peach sta izmenjala mnenja o razmerah na Zahodnem Balkanu. Predsednik Pahor je izpostavil pomen regije Zahodnega Balkana, zlasti v trenutnih varnostnih okoliščinah in ponovno opozoril, da upočasnjen proces širitve Evropske unije na Zahodni Balkan oživlja nacionalizme in razmišljanja o spremembi meja. Dodal je, svojo oceno, da lahko le pospešena širitev zaustavi te nevarne težnje, ki ogrožajo mir in varnost tega dela Evrope in celo Evropo. Sogovornika sta posebno pozornost namenila razmeram v Bosni in Hercegovini in se zavzela za aktivnejše sodelovanje z voditelji BiH za hitrejšo pot države v EU.Glede vojne v Ukrajini sta se sogovornika strinjala, da je potrebno čimprej doseči prekinitev ognja, nadaljevati diplomatska pogajanja in najti rešitev po mirni poti.Predsednik Pahor je poudaril nujnost, da Evropska unija in njene države članice ohranijo diplomatske kanale z Rusko federacije odprte in delujoče.Foto: Bor Slana