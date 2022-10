Predsednik republike Pahor osrednji govornik na simpoziju "Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil odprtja dvodnevnega posvetana katerem je imel osrednji nagovor.Predsednik republike je v osrednjem nagovoru ocenil, da je bil dr. Jože Pučnik kot osrednja osebnost slovenske politične pomladi in eden od nestorjev slovenske države najpomembnejša osebnost v slovenski politični zgodovini. Skozi nagovor je predsednik Pahor orisal osebne spomine na dr. Pučnika in svoje doživljanje Pučnikove vloge – v procesu demokratizacije in ustanavljanja naše države ter pozneje po umiku iz politike. Dejal je, da je osrednja vloga dr. Pučnika v naši zgodovini velikokrat po krivici prezrta, nemara tudi zaradi njegovih prizadevanj na področju razkrivanja povojnih pobojev ter za narodno pomiritev in spravo. Dr. Pučnik je namreč menil, tako predsednik republike, da bi bilo za prihodnost slovenskega naroda soočenje s polpreteklo zgodovino za slovenski narod katarzično.Od tedaj se je marsikaj spremenilo, je dejal predsednik Pahor in dodal, da bi dr. Pučnik razumel čustveni konsenz, ki se je zgodil v slovenski javnosti po odkritju Hude jame leta 2009, in odobraval namero, da se to vprašanje naposled uredi tudi stvarno, ne zgolj simbolno. Poslej so bili narejeni pomembni koraki, za narodno pomiritev in spravo si je v zadnjem desetletju predsednik republike Borut Pahor posebej prizadeval in je v današnjem nastopu ocenil, da jih je sklenilaDr. Pučnik bi bil z opravljenim delom na tem področju zadovoljen, je prepričan predsednik republike.Ob tem je predsednik Pahor izpostavil pomen zavedanja, zanimanja in boljšega poznavanja zgodovine slovenskega naroda, predvsem med mladimi. Kot je dejal predsednik, opaža, da veliko več mladih ve, kdo je ustanovil podjetje Apple, ne vedo pa, kdo je ustanovil slovensko državo ali da je bil med njimi kot ena izmed osrednjih osebnosti, pravzaprav njen nestor, dr. Pučnik, kar bi veljalo popraviti.Foto: Nebojša Tejić/STAPosvet poteka ob razstavi o dr. Jožetu Pučniku, enem izmed nestorjev slovenske države, ki jo je pripravil Muzej slovenske osamosvojitve.Predsednik republike je ob 25-letnici slovenske samostojnosti po dr. Pučniku poimenoval eno izmed osrednjih dvoran v Predsedniški palači, junija 2018 se je v Bruslju udeležil slovesnosti ob poimenovanju dvorane v Evropskem parlamentu po njem. Leta 2018, ob 15. obletnici smrti dr. Pučnika, je priredil slovesen sprejem v njegovo čast in trajen spomin, ki so se ga udeležili sin Gorazd Pučnik z družino, tedanji direktor Inštituta dr. Jožeta Pučnika gospod Boštjan Kolarič in akad. Janko Kos, sodelavec in sopotnik dr. Pučnika.



