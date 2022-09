Predsednik Pahor na prvi šolski dan obiskal dijakinje in dijake na Gimnaziji Antona Aškerca v Ljubljani: »Pred vami so štiri čudovita leta. Izkoristite jih zase in za skupnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan, na prvi šolski dan, obiskal Gimnazijo Antona Aškerca v Ljubljani, kjer je nagovoril dijakinje in dijake prvih letnikov, ki so ta dan skupaj s približno 21.000 vrstniki začeli srednje izobraževanje.Predsednik republike je v nagovoru dijakinjam in dijakom poudaril pomen učenja in vzgoje ter spodbujanja socialnih vrlin in vrednot, ki bodo pomembne za njihovo življenje. Zaželel jim je, da se prepustijo radovednosti in se naučijo še več od tistega, kar potrebujejo za ocene, saj v šolo hodimo tudi zato, da se vzgajamo. »Prosim, ne pozabite v teh štirih letih iskati tisto, kar vas navdušuje, kar vas navdihuje in osrečuje. Če boste to našli, si boste zelo pomagali na poti v vaše odraslo življenje,« je poudaril predsednik Pahor in izpostavil pomen vztrajnosti na poti v odličnost.»Odkrivajte sami sebe. Poskušajte plavati s tokom, ampak ga poskušajte tudi oblikovati. Bodite odgovorni do sebe in do drugih, poskusite se pripraviti na čas, ki prihaja. Ta terja zrele, odrasle osebnosti,« je še dejal in dodal, da so danes prestopili prag institucije, ki jim bo pri tem pomagala.»Pred vami so štiri čudovita leta. Izkoristite jih zase in za skupnost. Ta štiri leta vas bodo pomembno oblikovala, vi pa boste s svojim znanjem in glavo oblikovali sami sebe in skupnost. Pri tem vam želim vse najboljše,« je nagovor dijakinjam in dijakom sklenil predsednik republike.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA