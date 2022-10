Predsednik Pahor je na posebni slovesnosti ob svetovnem dnevu juda in 70-letnici juda v Sloveniji vročil državni odlikovanji, ki sta ju prejeli Tina Trstenjak in Judo zveza Slovenije

Utemeljitvi:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je nocoj udeležil svečanosti ob 70-letnici juda v Sloveniji. Predsednik Republike Slovenije je bil častni pokrovitelj slovesnosti in je ob tej priložnosti vročil državni odlikovanji.Tina Trstenjak je prejela zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem. Judo zveza Slovenije pa je ob 70-letnici delovanja prejela red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju juda v Sloveniji in pomembne mednarodne uspehe slovenskih judoistov. Odlikovanje je v imenu Judo zveze Slovenije prejel njen predsednik Lovrencij Galuf.Urška Žolnir Jugovar bo državno odlikovanje, zlati red za zasluge, prejela na posebni slovesnosti v Predsedniški palači, v sredo, 16. novembra 2022.Slovesnost je potekala na svetovni dan juda.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA