Predsednik Pahor se je udeležil slovesnosti ob stoletnici distribucije električne energije v Mariboru

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob stoletnici distribucije električne energije v Mariboru.Predsednik republike je imel na slovesnosti govor, v katerem je poudaril, da je prehod v nizkoogljično družbo razvojna priložnost, ki bo uspešna, vzdržna in za celotno skupnost pravična. Ker so delavci in delavke v slovenski elektrodistribuciji svojo požrtvovalnost in nesebičnost izkazali tudi v času epidemije nove koronavirusne bolezni, je ob tej priložnosti predsednik republike napovedal, da jim bo v kratkem vročil priznanje Jabolko navdiha.Foto: Nebojša Tejić/STAMaribor letos praznuje sto let, odkar se je v mestu pričela distribucija električne energije izmenične napetosti. Daljnovod iz Hidroelektrarne Fala je bil 2. oktobra 1920 povezan s srednje in nizkonapetostnim omrežjem, ki ga je gradilo Mestno elektriško podjetje, predhodnik podjetij v Skupini Elektro Maribor. Pričetek elektrodistribucije pomeni tehnološki preboj in podlago za vzpon gospodarstva in blaginjo prebivalstva v mestu in pokrajini.V sklopu slovesnosti je bila predstavljena tudi priložnostna znamka, ki jo je ob visoki obletnici izdala Pošta Slovenije. Skupina Elektro Maribor pa je ob tem Slovenskemu narodnemu gledališču Maribor simbolno predala donacijo, povezano s prenovo razsvetljave v Kazinski dvorani, ki bo izboljšala ogljični odtis gledališča.Foto: Nebojša Tejić/STA