Predsednik republike na odprtju projekta Dom24h - pametnega doma prihodnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil odprtja okolju prijazne, energetsko učinkovite, tehnološko in bivalno najnaprednejše hiše Dom24h s številnimi inovacijami, ki so plod slovenskega znanja in dela. Dom24h predstavlja pametni dom prihodnosti in pilotni projekt novega koncepta bivanja in dela na domu.Foto: Anže Malovrh / STA