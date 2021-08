Predsednik Pahor v četrtek, 26. 8. 2021 organizira delovno srečanje vseh treh partnerjev ESS za oživitev socialnega dialoga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 19. 8. 2021 poslal vsem trem partnerjem, predstavnikom delojemalcev, delodajalcev in vlade, vabilo na srečanje, ki bo 26. 8. 2021 ob 11. uri v Veliki dvorani Predsedniške palače.Cilj delovnega srečanja je ponovno oživiti socialni dialog v okviru Ekonomsko–socialnega sveta (ESS).

Predsednik Pahor se je odločil sklicati srečanje po tem, ko je opravil vrsto dvostranskih osebnih in telefonskih pogovorov s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič, izvršnim direktorjem GZS in predsedujočim ESS Mitjo Gorenščkom, ministrom za delo, družino in socialne zadeve Janezom CIglerjem Kraljem, dvakrat pa se je o tem posvetoval tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.



Predsednik Pahor se je zavzel za oživitev socialnega dialoga po tem, ko je na prošnjo sedmih reprezentativnih sindikalnih central 1. 7. letos poslušal njihove razloge za suspenz dialoga in obljubil, da se bo pri vladi zavzel za preučitev njihovih pogojev za vrnitev v ESS.



14. 7. je na pogovor sprejel pristojnega ministra Janeza Ciglerja Kralja, s katerim sta izmenjala stališča o možnostih za upoštevanje sindikalnih zahtev in povrnitev zaupanja v socialni dialog.



29. 7. je predsednik Pahor na pogovor sprejel tudi predsednika ESS in izvršnega direktorja GZS Mitjo Gorenščka ter sprejel njegovo pobudo, da bi v drugi polovici avgusta pripravil srečanje vseh treh strani, na katerem bi ugotovili možnosti za obuditev socialnega dialoga, ki je prekinjen že štiri mesece, na obravnavo pa čaka 42 zadev.



11. 8. je vlada na svoji 250. dopisni seji sprejela Odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga.

V času med začetkom julija in današnjim dnem, ko je predsednik ob strinjanju vseh treh strani poslal vabilo na srečanje, se je zvrstilo veliko število krajših in daljših osebnih sestankov in telefonskih pogovorov. Na osnovi tega je predsednik Pahor ocenil, da obstoji dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS. Na srečanju v četrtek, 26. 8. v Predsedniški palači bo ugotovljeno, ali je izpolnjenih dovolj pričakovanj in okrepljenega zaupanja za oživitev socialnega dialoga v okviru ESS.



Foto: Nik Jevšnik/STA



Foto: STA