Predsednik republike zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin v državnem zboru

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, po pogovorih z vodji poslanskih skupin Desus, italijanske in madžarske narodne skupnosti in LMŠ, zaključil posvetovanja v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer se je v zadnjih dneh ločeno srečal z vodji vseh poslanskih skupin.Predsednik Pahor je tokrat že drugič posvetovanja opravil v poslanskih skupinah v Državnem zboru. Na ta način se je želel zahvaliti vodjem poslanskih skupin za dosedanje sodelovanje pri oblikovanju predlogov kandidatur, ki jih predsednik republike predlaga v izvolitev državnemu zboru.Predsednik Pahor se je po posvetovanjih odločil, da bo v februarju 2022 podpisal akt o razpisu rednih volitev v državni zbor, v katerem bo kot dan glasovanja določil prvi možen datum, 24. april 2022.Po posvetovanjih predsednik Pahor ugotavlja, da se za namestnika predsednika Računskega sodišča obeta širša politična podpora. Če bo to mogoče potrditi v začetku naslednjega tedna, bo predlog kandidatke oz. kandidata za to funkcijo v naslednjem tednu tudi poslal v državni zbor.Predsednik republike je tudi po tokratnih pogovorih z vodji poslanskih skupin ugotovil, da ima dr. Rok Svetlič še vedno zadostno podporo za izvolitev v Državnem zboru Republike Slovenije.