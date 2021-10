Predsednik Pahor je priredil slovesnost ob podelitvi certifikata in 10-letnici programa Mladim prijazna občina

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil slovesnost ob podelitvi certifikata in 10-letnici programa Mladim prijazna občina.Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina vročil Zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med mladimi in občino. Ob tem je poudaril: "Opravljate zelo pomembno vlogo."Predsednik Pahor je uvodoma izrekel zahvalo županjam in županom tistih občin, ki so bile danes nagrajene za svojo posebno naklonjenost mladi generaciji.Predsednik Pahor je v nagovoru izpostavil trud občin, da bi obdržale mlade ljudi doma. "To prizadevanje na ravni lokalne skupnosti res lahko vidimo," je dejal predsednik. Predsednik Pahor je poudaril še, da so se razvojne politike občin, ki v svojih programih naslavljajo izzive mlade generacije, izkazale kot uspešne razvojne politike.Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.Certifikat Mladim prijazna občina je danes prejelo sedem občin: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mežica, Občina Ormož, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Semič in Občina Sežana.Certifikat mladim prijazna občina za novo štiriletno obdobje pa so prejele: Mestna občina Koper, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Velenje, Občina Sevnica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Grosuplje, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Občina Gornja Radgona, Občina Krško, Občina Ajdovščina, Občina Ravne na Koroškem, Občina Trzin, Občina Žalec in Občina Šentjur.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA