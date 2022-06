Natečaj Prostovoljec leta ob 20-letnici prejel Zahvalo predsednika republike za dve desetletji spodbujanja prostovoljstva in vrednot človečnosti, ki plemenitijo družbo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan priredil sprejem ob zaključku natečaja Prostovoljec leta 2021. Predsednik republike je že deseto leto častni pokrovitelj natečaja in je imel na prireditvi slavnostni nagovor.»Ko stojim pred vami in vam gledam v oči, vidim svet, kakršen bi moral biti. Svet, utemeljen na solidarnosti, sodelovanju, sočutju, človeški toplini in nesebičnosti. Svet, v katerem nihče ne bo ostal zadaj, saj se bo vedno našla roka, ki mu bo pomagala, da nadaljuje svojo pot,« je v slavnostnem nagovoru dejal predsednik republike in poudaril, da je bila Slovenija od nekdaj in po tradicijo zelo solidarna družba, kar se prenaša iz generacije v generacijo. »Ko prebiram Skupna poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za pretekla leta me vedno znova presunejo, navdušijo in ganejo številke, ki so tam zapisane. Prostovoljk in prostovoljcev je blizu 300 tisoč, kar je skoraj 15 odstotkov prebivalstva Slovenije. V vpisniku prostovoljskih organizacij je bilo avgusta 2020 vpisanih kar 2.150 organizacij. Prostovoljke in prostovoljci opravite več kot 11 milijonov ur prostovoljskega dela. To je neverjetno. En človek bi toliko ur moral opravljati več kot 1.300 let. In to so zgolj zabeleženi podatki. V resnici je prostovoljskega dela opravljenega še več,« je dejal predsednik Pahor in prostovoljkam in prostovoljcem izrazil globoko hvaležnost za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo v družbi.Foto: Daniel Novakovič/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije, ki jo je ob 20-letnici prejel natečaj Prostovoljec leta v izvedbi Mladinskega sveta Slovenije za dve desetletji spodbujanja prostovoljstva in vrednot človečnosti, ki plemenitijo družbo. Zahvalo je sprejel Miha Zupančič, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, ki je zbrane na slovesnosti tudi nagovoril.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je na slovesnosti tradicionalno vročil plaketo za Naj prostovoljski projekt 2021, ki je postal projekt Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije za približevanje temeljnega dokumenta države ljudem.Foto: Jan Kovačič/UPRSPia Oražem je postala Naj mladinska voditeljica 2021, Naj mladinski projekt 2021 pa Noč čarovnic v izvedbi Mladinskega centra Krško. Priznanje za posebne dosežke sta prejela Marika Haler in Branko Lepičnik. Julija Kordež in Jakob Osredkar sta postala naj prostovoljka in prostovoljec v starosti pod 30 let, Marjetica Stojanović Verdinek in Dejan Sotirov pa naj prostovoljka in prostovoljec nad 30 let.Foto: Daniel Novakovič/STA