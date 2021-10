Odgovor UPRS glede preloženega glasovanja o kandidatu za sodnika Ustavnega sodišča RS

V zvezi z novinarskimi vprašanji glede preloženega glasovanja o kandidatu za sodnika Ustavnega sodišča RS v nadaljevanju objavljamo odgovor Urada predsednika republike:V dosedanjih postopkih za izvolitev na to mesto ustavnega sodnika je predsednik republike predlagal tri kandidate: dr. Andraža Terška in dr. Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva in dr. Janeza Kranjca po lastni izbiri. Državni zbor je tako imel možnost izbire med kandidati različnih svetovnonazorskih pogledov in različnih strokovnih profilov. Nobeden od predlaganih kandidatov ni prejel zadostne podpore.

Na zadnjih posvetovanjih s poslanskimi skupinami je bila kandidatu dr. Svetliču zagotovljena zadostna podpora za izvolitev, po vložitvi kandidature pa jo je skupina nepovezanih poslancev odtegnila. Pred preloženim glasovanjem se bo predsednik republike po potrebi posvetoval s poslanskimi skupinami, ki kandidata podpirajo in kandidatom dr. Svetličem.