Predsednik republike z varuhom človekovih pravic o pomenu družbe, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je danes obiskal institucijo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Od 14. januarja 2019, ko je predsednik republike Državnemu zboru Republike Slovenije za mesto Varuha človekovih pravic predlagal Petra Svetino in ko je bil ta izvoljen s 100-odstotno podporo, sta se srečala večkrat. Ne le ob priložnosti predstavitve letnega poročila Varuha, temveč tudi ob pogovorih o aktualnem dogajanju in stanju človekovih pravic v Sloveniji.Foto: Boštjan Podlogar/STAVaruh človekovih pravic Peter Svetina se je ob tej priložnosti predsedniku republike, ki končuje mandat, ponovno zahvalil za zaupanje in odlično sodelovanje, predvsem pa za vse njegove aktivnosti za spoštovanje dostojanstva slehernika. "Občutljivost za dejanske težave ljudi tukaj in zdaj je naša dolžnost in odgovornost. S svojim delom, odločitvami in nenazadnje zgledom lahko vsak dan dejavno skrbimo za našo skupno dobrobit," je poudaril varuh in tako spomnil tudi na svoj nedavni poziv k človekoljubnosti ob dnevu človekovih pravic. Predsednik Pahor in Varuh sta se strinjala, da ko smo srčni, občutljivi, dejavni, obzirni, humani in solidarni vsak dan praznujemo dan človekovih pravic. Osebno odgovorno delovanje vseh ljudi je po njunem mnenju smer za spreminjanje neustreznih praks na bolje, saj lahko le z osebno odgovornostjo in mislijo na človeka, o usodah katerega odločamo, krepimo družbo, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar.Predsednik Pahor je Varuhu ter njegovim sodelavkam in sodelavcem zaželel še veliko nadaljnjih uspehov pri opravljanju njihovega poslanstva ter se ponovno zavzel za spoštovanje vloge in odločitev vseh neodvisnih organov države, saj ti predstavljajo enega od nujnih temeljev demokracije v državi in ključne gradnike pravnega reda. Pohvalil je tudi dejavnost varuha Svetine na mednarodnem področju, kjer je cenjen sogovornik, slovenska institucija Varuha pa zaželen in spoštovan partner. "Vesel sem, da s svojim delovanjem in rezultati v evropskem in svetovnem merilu suvereno delite slovenske izkušnje in prakse z drugimi ombudsmanskimi institucijami. Vaše delovanje v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov-IOI in Mediteranskega združenja ombudsmanov-AOM cenim, zelo podpiram pa tudi vaša morebitna nadaljnja udejstvovana na mednarodnem parketu." je dejal predsednik Pahor.Foto: Boštjan Podlogar /STA