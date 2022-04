V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob državnem prazniku dnevu upora proti okupatorju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v počastitev državnega praznika, dneva upora proti okupatorju, v sredo, 27. aprila 2022, v Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril in sprejel državljane.



Vse, ki bi si v sredo, 27. aprila 2022, ob 12.30 želeli ogledati prostore Predsedniške palače, prosimo, da zaradi omejenega števila obiskovalcev pošljejo mail prijavo z imenom in priimkom vseh prijavljenih (tudi otrok) ter mobilno številko na elektronski naslov: prijave.dov@predsednik.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.



V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.



Dan odprtih vrat poteka v skladu s priporočili za preprečevanje širitve covida - 19 - nošenje maske, razkuževanje rok ob vstopu in vzdrževanje primerne razdalje.





LOKACIJA: Velika dvorana, Predsedniška palača