Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Alenka Artnik, Tim Gajser, Tadej Pogačar in Urška Žolnir Jugovar

Utemeljitve:

Alenka Artnik, Tim Gajser, Tadej Pogačar in Urška Žolnir Jugovar so prejeli državna odlikovanja zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA