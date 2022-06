Predsednik Pahor na 66. mednarodni regati na Bledu veslačem predal kajak, ki ga je prejel kot protokolarno darilo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 12. junija 2022, na povabilo Veslaškega kluba Bled udeležil 66. mednarodne veslaške regate na blejskem jezeru.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike si je ogledal finalno tekmo in z nagovorom pozdravil sodelujoče športnice in športnike ter gledalce in gledalke. Posebej je poudaril velik pomen uspešnih športnic in športnikov, ki so v vseh letih samostojne Slovenije ponosno ponesli njeno ime v svet.Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Občini Bled v hrambo in upravljanje predal kajak, ki mu ga je podarila predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid ob njenem uradnem obisku v Sloveniji septembra 2019.Foto: Daniel Novakovič/STAKajak sta v imenu Občine Bled sprejela Iztok Čop in Luka Špik, nekdanja vrhunska veslača in olimpijska prvaka, ki sta 23. septembra 2000 na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju osvojila prvo zlato medaljo v zgodovini samostojne Slovenije. V spomin na ta dan, ko je zlato medaljo osvojil tudi Rajmond Debevec, vsako leto 23. septembra praznujemo dan slovenskega športa, naš najmlajši državni praznik, katerega uvedbo je od vsega začetka podpiral predsednik republike Borut Pahor. S tem smo postali prva država v Evropi in ena redkih v svetu, ki šport počasti z državnim praznikom, namenjenim spodbujanju ljudi k redni telesni dejavnosti in gibanju za zdravje in dobro počutje.Predsednik Pahor je sodelujočim v finalni tekmi dvojic, v kateri sta zmagala slovenska predstavnika, podelil medalje in jim čestital za odličen nastop.Foto: Daniel Novakovič/STA