Predsednik Pahor je francoskemu ministru za Evropo in zunanje zadeve Jean-Yves Le Drianu izrazil željo po bolj okrepljenem sodelovanju med državama in na ravni Evropske unije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel ministra za Evropo in zunanje zadeve Republike Francije Jeana-Yvesa Le Driana, ki se mudi na uradnem obisku v Republiki Sloveniji.Predsednik Pahor in francoski zunanji minister Le Drian sta potrdila odlične in prijateljske odnose med državama, predsednik Pahor pa je izrazil željo, da bi v Sloveniji lahko kmalu pozdravili predsednika Republike Francije Emmanuela Macrona.Sogovornika sta se strinjala, da moramo skupaj narediti vse, da ne pride do razkola med vzhodom in zahodom Evropske unije - da železne ne bi zamenjala žametna zavesa. To je predsednik Pahor že včeraj poudaril v svojem govoru na posvetu slovenske diplomacije. Konferenco o prihodnosti Evrope pa moramo po mnenju Pahorja in Le Driana, izkoristiti za iskreno in poglobljeno razpravo o našem skupnem evropskem projektu - projektu miru in našega vsestranskega razvoja. Francija je, tako kot Slovenija, velika zagovornica multilateralizma. Sogovornika sta se strinjala, da se lahko le z iskrenim sodelovanjem in povezovanjem soočamo z izzivi današnjega in prihodnjega časa.Sogovornika sta tudi izmenjala poglede na aktualne razmere v Evropi in po svetu. Minister Le Drian je predsedniku Pahorju predstavil francoski pogled trenutne situacije v kateri se je znašla Evropska Unija, predsednik Pahor pa je izpostavil pomen francosko-nemškega partnerstva, ki je, po njegovem mnenju, ključno za stabilnost, za enotno in močno Evropsko Unijo. Prav zato je udeležba prvega človeka francoske diplomacije izjemno pomembna na letošnjem posvetu slovenske diplomacije.Foto: Nebojša Tejić/STA