Slovenski in portugalski predsednik o spopadanju obeh držav s koronavirusom COVID-19 in obisku portugalskega predsednika v Sloveniji

Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je po telefonu poklical predsednik Portugalske republike Marcelo Rebelo de Sousa.Portugalski predsednik naj bi Slovenijo obiskal sredi aprila in predsednika sta se dogovorila, da se načrtovani uradni obisk prestavi, predvidoma na konec avgusta ali začetek septembra.Predsednik Rebelo de Sousa je predsednika Pahorja seznanil s stanjem na Portugalskem po izbruhu novega koronavirusa COVID-19. Pred dnevi je portugalski predsednik razglasil petnajstdnevno izredno stanje, ki bo v državi trajalo do 2. aprila.Sogovornika sta ob tem izmenjala tudi poglede na čas po tem, ko bo virus obvladan. Ocenila sta, da nas čakajo velikanske spremembe, na katere se moramo pripraviti kot posamezniki in družba, prav tako pa bodo morale te spremembe upoštevati posamezne države in mednarodna skupnost. Kar se tiče Evrope, sta se dogovorila za oblikovanje razprave o prihodnosti Evropske unije med predsedniki.Predsednik Rebelo de Sousa je bil od začetka marca v preventivni samoizolaciji.Foto: STA