Predsednik Pahor je danes v državni zbor posredoval predloge za imenovanje viceguvernerja Banke Slovenije, sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije in kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v petek, 14. oktobra 2022, predsednici Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urški Klakočar Zupančič posredoval predloge štirih kandidatur. Za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja predlaga kandidata dr. Primoža Dolenca, za sodnico Ustavnega sodišča RS predlaga kandidatko doc. dr. Nežo Kogovšek Šalamon. Za eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu v skladu z zakonsko možnostjo predlaga dva kandidata: dr. Marka Ilešiča in prof. dr. Jureta Vidmarja, dr. phil., PhD.



Predsednik republike ocenjuje, da vsi predlagani kandidati in kandidatka izpolnjujejo zahtevane strokovne kriterije za opravljanje funkcije, za katero so predlagani. Po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin je mogoče sklepati, da dr. Primož Dolenc in doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon uživata tudi potrebno podporo za izvolitev.



Za eno mesto kandidata za sodnika Sodišča EU v Luksemburgu predsednik republike predlaga dva kandidata. Dr. Marko Ilešič na glasovanju za to funkcijo v prejšnji sestavi državnega zbora ni zbral potrebne večine glasov, prav tako na podlagi posvetovanj ni mogoče ugotoviti jasne in izrazite podpore za njegovo izvolitev ali izvolitev prof. dr. Jureta Vidmarja.



Ločene javne predstavitve kandidatke in kandidatov bodo potekale prihodnji teden, v sredo, 19. in v petek, 21. oktobra 2022.