Predsednik republike, predsednica državnega zbora in predsednik vlade priredili tradicionalni sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega nagovora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič in predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob so danes popoldan na Brdu pri Kranju gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra.Predsednik republike je imel na sprejemu govor.Zbrane sta nagovorili tudi Lea Kovač, podpredsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, in mag. Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA