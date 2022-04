Predsednik republike sprejel predlog društva Spominčica za ustanovitev Sveta za obvladovanje demence

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 13. aprila 2022, sprejel Štefanijo Lukič Zlobec in prof. dr. Zvezdana Pirtoška, predstavnika Spominčice, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci - Alzheimer Slovenija.Gospa Zlobec in prof. dr. Pirtošek sta predsedniku republike predstavila pobudo za ustanovitev sveta za obvladovanje demence pri predsedniku republike. Svet bi deloval pod njegovim okriljem in združeval strokovnjake s področja demence, ki bi oblikovali skupna stališča in priporočila, s katerimi bi poskušali vplivati na odločevalce ter javnost ozaveščati o naraščajočem problemu demence. Predsednik republike je pobudo sprejel. Sogovorniki so se dogovorili, da v prihodnjih tednih pripravijo vse potrebno za ustanovitev Sveta.Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice, se je predsedniku republike zahvalila za večletno in stalno podporo, ki jo predsednik republike izkazuje društvu in za njegovo skrb za ljudi, ki jih prizadene demenca.Predsednik republike je ob tem potrdil, da se zaveda, da je demenca vse večji družbeni in zdravstveni problem. Predsednik republike je v preteklosti že podprl Nacionalni plan za demenco in bil častni pokrovitelj konference Alzheimer Europe, ko je bila ta leta 2015 v Ljubljani.Predsednik republike je leta 2018 odlikoval prof. dr. Zvezdana Pirtoška za izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno delovanje na področju demence in Štefanijo Lukič Zlobec za izjemno požrtvovalno delo z obolelimi in njihovimi svojci v okviru Slovenskega združenja za pomoč pri demenci – Spominčica.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Matjaž Klemenc/UPRS