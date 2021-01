Izjava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

"Politiki se moramo z vso odgovornostjo zavedati posledic svojih ravnanj. Biti moramo povezovalni in ne razdiralni. Spodbujati moramo strpnost, ne sovražnost.



Obsojam napad na simbol ameriške demokracije. Obsojam vsakršno nasilje. Iskreno sožalje izrekam voditeljema kongresa in senata ter svojcem žrtev.



Zaupam v demokracijo in poudarjam pomen trdnosti njenih institucij, vključno z volitvami kot temeljem demokracije.



Verjamem v moč in vitalnost ameriške demokracije, ki bo premagala tudi te izzive in želim miren zaključek prehodnega obdobja.



Prepričan sem, da bo novoizvoljeni predsednik Biden skupaj z vsemi zmernimi političnimi silami ponovno povezal sedaj globoko razdeljeno Ameriko in se iskreno veselim prihodnjega sodelovanja z njim."