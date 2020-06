Predsednik republike: Danes je lep prazničen dan

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar sta v počastitev dneva državnosti, kot že veleva tradicija ob državnih praznikih, tudi tokrat sprejela obiskovalce v Predsedniški palači na dnevu odprtih vrat.Predsednik Pahor je ob današnjem osrednjem prazniku, ko slavimo ustanovitev naše države, vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel prisrčne čestitke z najboljšimi željami. Vsi smo dolžni skrbeti za to, da bodo naši otroci imeli lepo, varno in mirno prihodnost, kjer bodo lahko razvijali svoje talente, je poudaril. Obiskovalce je pozval, da skupaj ponosno in zavedno praznujemo današnji praznik in ob tem izrazil veselje, da kljub strogim omejitvam zaradi epidemije vrata Predsedniške palače ostajajo odprta.

Posebej za današnji praznik sta kulturni program pripravila mladi slovenski tenorist Klemen Kelih in pianistka Kayoko Ikeda.

Kasneje so si vsi obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja. Ogled je potekal v skladu s strokovnimi navodili in ukrepi za preprečevanje širitve covid-19.

Kot običajno, je tudi danes v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.

Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela. Dnevi odprtih vrat so tako postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.

Naslednji dan odprtih vrat v Predsedniški palači bo 17. 8. 2020 ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prijave bodo ponovno odprte nekaj dni pred praznikom, vse informacije bodo pred tem pravočasno objavljene na spletni strani predsednika republike www.predsednik.si



Foto: Daniel Novakovič/STA



Foto: Daniel Novakovič/STA



Foto: Daniel Novakovič/STA