Predsednik Pahor in predsednik Steinmeier za močno in enotno Evropsko unijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier sta se danes v Berlinu sestala na delovnem srečanju.Foto: UPRSPredsednika sta srečanje ocenila kot potrebno, koristno in zelo iskreno. V daljšem, poglobljenem in prijateljskem pogovoru sta se posvetila vprašanjem prihodnosti Evropske unije in zagotavljanju njene enotnosti. Izmenjala sta poglede na nekatera aktualna vprašanja v mednarodni skupnosti. V luči potrebe po tesnem zavezništvu sta govorila o odnosih Evropske unije z ZDA ter o odnosih z Rusijo, Belorusijo, Turčijo in Zahodnim Balkanom.Sogovornika sta se strinjala, da je potrebno okrepiti razpravo o prihodnosti Evropske unije, v kateri moramo nasloviti skupne evropske vrednote in vizijo, ki nas bodo še bolj povezale v močno skupnost. Slovenija in Nemčija sta zavezani evropski ideji, predsednika pa si bosta še naprej prizadevala za skupno evropsko prihodnost. Evropska unija je več kot le skupna blagajna, sta dejala.Slovenija ima več identitet, je srednjeevropska, mediteranska in balkanska država, in se zavzema za tesnejše sodelovanje v teh okvirih. Nove pobude tesnejšega sodelovanja so možne, a ne smejo biti v nasprotju s prizadevanji po tesneje povezani, enotnejši in učinkovitejši Evropski uniji in našem aktivnem mestu v njenem jedru ob Nemčiji in Franciji.V izjavi za medije sta predsednika poudarila, da bosta še naprej ohranjala reden dialog in krepila sodelovanje obeh držav na bilateralni ravni kot tudi sodelovanje znotraj Evropske unije. Predsednik Pahor je ob tem še posebej poudaril, da sta s predsednikom Steinmeierjem govorila o enotnosti Evropske unije tudi v kontekstu vloge nemško-francoskega sodelovanja, ki je vtkano v temelje Evropske unije in je ključno tudi za našo skupno prihodnost. Slovenija, tako predsednik Pahor, želi ostati del jedrnih držav Evropske unije.Foto: UPRS