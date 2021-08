Predsednik republike sprejel predstavnike Zveze slepih in slabovidnih Slovenije in Razširjenega strokovnega kolegija za oftamologijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na njihovo prošnjo sprejel Mateja Žnuderla, predsednika Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, Tomaža Wraberja, bivšega predsednika Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, in dr. Marka Hawlino, predsednika Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za oftalmologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.V pogovoru sta gospod Žnuderl in gospod Wraber predsedniku republike izrazila zaskrbljenost glede sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj po njihovem mnenju poslabšujejo položaj pacientov z neozdravljivi boleznimi očmi, ki lahko vodijo v slepoto in slabovidnost. Prav tako sta izrazila prepričanje, da mora dodatek za pomoč in postrežbo (DPP) ostati pravica, ki izhaja iz dela, in ne sme postati socialni transfer.Predsedniku republike sta se zahvalila za sprejem in podporo, ki jo je predsednik republike slepim in slabovidnim in zvezi izkazal že večkrat, ter ga prosila za posredovanje pri resornih ministrih - ministru za zdravje in ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odločitve v novem zakonu, ki ga je sprejela vlada 17. junija, bi lahko namreč poslabšale že tako šibek status pacientov z neozdravljivimi bolezni oči. Dr. Hawlina je v imenu RSK za oftamologijo v celoti podprl stališča zveze.Predsednik republike je omenil, da je s pismom, ki so ga na predsednika Pahorja naslovili junija letos, že seznanil oba resorna ministra - ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Dodal je, da bo zdaj ministra zaprosil, da jih sprejmeta.Predsednik republike je izrazil zadovoljstvo, da bo v kratkem na posebni slovesnosti, ki bo 6. septembra, Zvezi slepih in slabovidnih ob 100. obletnici delovanja vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti ob stoletnici svojega delovanja.Naj spomnimo, da je predsednik Pahor lani junija v Predsedniški palači priredil posvet, katerega namen je bil seznanitev z vsebino takratnega novega osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi in izmenjava mnenj in stališč o najpomembnejših predlaganih zakonskih rešitvah, katerih cilj je starejši generaciji zagotoviti varno, aktivno in v družbena dogajanja vključeno življenje ter ji omogočiti dostojno preživljanje starosti.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Matjaž Klemenc/UPRS