Predsednik Pahor vročil Zahvalo Taboriščnemu odboru Ravensbrück in njegovemu dolgoletnemu predsedniku Matjažu Špatu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Portorožu tradicionalno udeležil vsakoletne, tokrat že 60. vseslovenske proslave ob srečanju taboriščnic, taboriščnikov, političnih zapornic in zapornikov, ukradenih otrok, izgnancev, njihovih svojcev in prijateljev. Ob tej priložnosti je predsednik republike, ki je tudi častni pokrovitelj slovesnosti, Taboriščnemu odboru Ravensbrück pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in njegovemu predsedniku Matjažu Špatu vročil posebno Zahvalo Predsednika Republike - za ohranjanje spomina na osebne zgodovinske izkušnje žrtev taborišč in opominjanje, da si je treba za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati. Predsednik Pahor je vročitev zahvale pospremil z besedami: “Matjaž Špat, radi vas imamo, hvala vam za vse,” in dodal, da je zaradi šest desetletij njihovega dela “naša družba boljša, vaše poslanstvo pa je humano in plemenito.”Foto: Nik Jevšnik/STAGospod Matjaž Špat se je predsedniku Pahorju zahvalil za priznanje in za dolgoletno podporo ter dejal, da dediščino žrtev in pričevalk ohranja s ponosom in srčno željo, da bomo iz nje za prihodnje rodove dobili spoznanja, ki bodo vsem prihranila ponavljanje takšnega gorja. V svojem nagovoru se je z minuto molka poklonil vsem pokojnim nekdanjim taboriščnicam in taboriščnikom.Foto: Nik Jevšnik/STA