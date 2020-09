Predsednik Pahor uradni obisk v Severni Makedoniji sklenil na Ohridu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes zaključuje uradni obisk v Republiki Severni Makedoniji.Na Ohridu se je dopoldne sestal s slovenskimi policisti 49. kontingenta, ki na podlagi bilateralnega sporazuma delujejo v Severni Makedoniji. Slovenski policisti makedonskim kolegom na južni meji pomagajo v boju proti ilegalnim migracijam. Srečanja se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin. Sogovorniki so sodelovanje med državama ocenili kot zelo uspešno.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike si je nato v spremstvu gostitelja, predsednika Severne Makedonije Steva Pendarovskega, ogledal staro mestno jedro. Ohrid in Ohridsko jezero sta namreč na seznamu svetovne in kulturne dediščine UNESCO. Delegacija si je ogledala Samostanski kompleks svete Bogorodice Perivlepte in Galerijo ikon ter cerkev Sveta Sofija.Foto: Daniel Novakovič/STAObisk na Ohridu je predsednik Pahor sklenil v Vojaškem Centru za usposabljanje na vodi, kjer si je skupaj s predsednikom Pendarovskim ogledal predstavitveno vajo specialnih sil Vojske Republike Severne Makedonije. Vajo sta si ogledala tudi podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za obrambo Matej Tonin, ki sta predsednika Pahorja spremljala na uradnem obisku v Severni Makedoniji.Foto: Daniel Novakovič/STA