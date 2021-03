Predsednik republike je podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta, ki je danes objavljen v Uradnem listu št. 44/2021. Petim članom Sodnega sveta, med njimi dvema izvoljenima na predlog predsednika republike, namreč 2. julija 2021 poteče mandat.



Predsednik republike bo v ponedeljek, 29. marca 2021, Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, Notarski zbornici Slovenije, Zvezi društev pravnikov Slovenije ter Odvetniški zbornici Slovenije posredoval prošnjo za predlaganje možnih kandidatk in kandidatov za dva člana Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor Republike Slovenije.



Predsednik republike v skladu z ustavno določbo lahko predlaga kandidate iz vrst univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Ker želi za dva nova člana Sodnega sveta predlagati najboljše kandidatke in kandidate, ki ustrezajo visokim strokovnim kriterijem za opravljanje omenjene funkcije, se je obrnil tudi na omenjene institucije s prošnjo, da mu predloge posredujejo do 26. aprila 2021.



Predsednik Državnega zbora je razpisal volitve novih članov Sodnega sveta za torek, 15. junija 2021. Kandidatna lista za dva člana Sodnega sveta, ki jih predlaga predsednik republike, mora biti Državnemu zboru predložena najkasneje 20 dni pred dnevom glasovanja, torej najkasneje do 26. maja 2021. Pred predložitvijo kandidatne liste Državnemu zboru je v Predsedniški palači predvideva javna predstavitev kandidatov, ki bodo uvrščeni na kandidatno listo.



Predloge možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta je treba poslati do 26.4.2021 in sicer na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si.