Predsednik Pahor podpisal ukaz, s katerim jutri dr. Petriču preneha funkcija svetovalca predsednika republike v statusu nepoklicnega funkcionarja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podpisal ukaz, s katerim jutri, 25. marca 2022, dr. Ernestu Petriču preneha funkcija svetovalca predsednika republike v statusu nepoklicnega funkcionarja.Predsednik Pahor in dr. Petrič sta se v začetku februarja sporazumno dogovorila, da bosta zaradi aktivnejšega političnega udejstvovanja dr. Petriča zaključila njuno formalno sodelovanje z začetkom kampanje za državnozborske volitve.Predsednik Pahor se je dr. Petriču zahvalil za sodelovanje, saj mu je kot nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ugledni strokovnjak za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetni profesor in dolgoletni diplomat, skoraj 5 let svetoval na področjih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, odnosov s sosedi, razmerami v regiji in prihodnostjo Evropske unije. Predsednik republike dr. Petriču želi vse dobro v prihodnosti.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS