Slovenski predsednik Pahor in nemški predsednik Steinmeier v dolgem pogovoru o razmerah v njunih državah, Evropi in svetu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Zvezne republike Nemčije Frankom-Walterjem Steinmeierjem. Predsednik Steinmeier se je uvodoma iskreno zahvalil za predsednikovo video sporočilo v nemškem jeziku, ki ga razume kot gesto prijateljstva in solidarnosti.Predsednika sta izmenjala informacije o aktualnem stanju v obeh državah. Ugotovila sta, da razmere dopuščajo postopno in previdno vračanje v normalno življenje.Večji del pogovora sta predsednika namenila razmeram in odnosom v Evropski uniji. Poudarila sta pomen solidarnosti in sodelovanja med državami in izrazila pričakovanje po hitrejšem in učinkovitejšem delovanju institucij EU.Strinjala sta se, da bi bilo zelo tvegano, če bi se v sedanjih razmerah države zapirale vase in izgubile vero v evropski projekt. Kot izjemno pomembno sta ocenila skrb za ohranjanje demokratičnih vrednot in občutka za skupno.Predsednika sta se zavzela za učinkovitejše sodelovanje na globalni ravni, saj bo le tako mogoče omiliti težave, ki jih pandemija povzroča v raznih delih sveta.Foto: Tamino Petelinšek/STA