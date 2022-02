Predsednik republike obiskal Center Janeza Levca

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Center Janeza Levca Ljubljana. Gre za tretji obisk predsednika republike v eni izmed enot ali dejavnosti centra. Tokrat se je odzval vabilu gospe Karmen, uporabnice centra. Predsednika Pahorja sta sprejela direktor dr. Matej Rovšek in Elvira Agić Kek, strokovna vodja.Predsednik Pahor si je ogledal knjigoveško in ustvarjalno delavnico. Z dejavnostjo knjigoveznice ohranjajo tradicijo knjigoveštva od ustanovitve leta 1953 – takrat je bila to prva tovrstna delavnica v Jugoslaviji in je usposabljala knjigoveze, ki so končali šolo Janeza Levca. Uporabniki centra so predsedniku Pahorju predstavili svoje delo in mu pokazali že narejene izdelke, pri izdelavi pa jim je predsednik tudi pomagal.V priložnostnem nagovoru se je direktor dr. Rovšek zahvalil predsedniku republike in poudaril, da ima njegov obisk velik družbeni pomen. Predsednik republike se je vodstvu centra in uporabnikom zahvalil za gostoljuben sprejem in jih povabil na obisk v Predsedniško palačo. Ob zaključku obiska je predsednik republike z gospo Karmen opravil še krajši pogovor za interni časopis centra Ustvarjamo vezi.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA