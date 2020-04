Predsednik Pahor predsednica Estonije Kersti Kaljulaid v daljšem telefonskem pogovoru o aktualnih temah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid sta danes v daljšem telefonskem razgovoru izmenjala stališča o aktualnih temah.Sogovornika sta večji del svojega pogovora namenila krizi, povezani z izbruhom koronavirusne bolezni, ki je precej prizadela tudi Estonijo. Izmenjala sta informacije o ukrepih in podprla delo svojih vlad. Pri tem sta poudarila pomen spoštovanja demokratičnih vrednot in vladavine prava, kljub zavedanju, da gre za posebne razmere, saj v sedanjem času s svojimi ravnanji odločamo, v kakšnem svetu bomo živeli, ko bo najhujše mimo.Predsednik Pahor in predsednica Kaljulaid sta se dogovorila za medsebojno pomoč, če bo ta potrebna.Poudarila sta pomen hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja na evropski ravni. Zavzela sta se za video konferenco in skupno sporočilo predsednikov držav, članic t. i. skupine Arraiolos, s pozivom k večji enotnosti, solidarnosti in učinkovitosti Evropske unije. Strinjala sta se, da je potrebno aktualno krizo izkoristiti tudi za korak naprej pri digitalizaciji naših družb in doslednejšem trajnostnem razvoju z rešitvami, prijaznimi do okolja in ljudi.Predsednica Estonije ga je obvestila o preložitvi vrha pobude Tri morja, ki bi se moral odvijati junija letos v estonskem glavnem mestu. Predsednik Pahor je poudaril, da velja nadaljevati z delom v tej pobudi držav, katerih predsedniki so se lansko pomlad srečali v Sloveniji in v tem smislu podprl prizadevanja Estonije.