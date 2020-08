Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je poslal sožalno pismo predsedniku Libanona Michelu Aounu

Predsednik Pahor je v sožalnem pismu zapisal:



"Dovolite mi, da Vam in svojcem žrtev strašne eksplozije v bejrutskem pristanišču, v imenu Republike Slovenije, njenih državljank in državljanov in v svojem imenu izrazim globoko sožalje. Vsem ranjenim in prizadetim želim čim prejšnje okrevanje.



V Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo spremljamo posledice eksplozije, ki je Vašo državo in prebivalce v teh že tako težkih časih še dodatno prizadela. Ob tej priložnosti Vam želim zagotoviti solidarnost Slovenije in pripravljenost na pomoč pri odpravljanju posledic."