Predsednik republike Pahor zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in ugotovil potrebno podporo za kandidatko za viceguvernerko Banke Slovenije in kandidata za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča in viceguvernerja - člana Sveta Banke Slovenije.Po opravljenih pogovorih je ugotovil, da se za viceguvernerja Banke Slovenije obeta potrebna podpora kandidatki dr. Arjani Brezigar Masten, za sodnika Ustavnega sodišča RS pa kandidatu dr. Anžetu Erbežniku.Kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenija dr. Arjana Brezigar Masten in kandidat za sodnika Ustavnega sodišča dr. Anže Erbežnik izpolnjujeta visoka strokovna merila za opravljanje navedenih funkcij. Predsednik republike Borut Pahor bo o svoji odločitvi obvestil poslanske skupine in predvidoma v začetku prihodnjega tedna navedeni kandidaturi posredoval Državnemu zboru.Foto: Bor Slana/STA