Predsednik Pahor ob 30-letnici Banke Slovenije in uvedbe slovenskega tolarja: »Denarna osamosvojitev je eden najuspešnejših projektov«

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je nocoj, na predvečer obletnice uvedbe slovenskega tolarja, kot slavnostni govornik nastopil na slovesnosti ob 30-letnici Banke Slovenije.Predsednik republike se je 18. maja letos udeležil tudi odprtja Muzeja Banke Slovenije, s katerim želi Banka Slovenije ob obletnici ustanovitve prispevati k okrepitvi finančnega opismenjevanja otrok in odraslih.Banka Slovenije je bila ustanovljena 25. junija 1991 s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije in izvolitvijo prvega guvernerja, dr. Franceta Arharja. Dr. Arhar je danes svetovalec predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in ga je tudi spremljal na slovesnosti.Obeležitev 30. obletnice ustanovitve Banke Slovenije sodi v okvir prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti.Foto: Daniel Novakovič/STA