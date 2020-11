Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu spomina na mrtve z državno delegacijo položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob dnevu spomina na mrtve z državno delegacijo položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu.Predsednika republike je ob polaganju venca spremljala državna delegacija, v kateri so bili predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek, načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič.Osrednja državna obeležitev dneva spomina na mrtve je tokrat zaradi epidemije covid-19 potekala po prilagojenem ceremonialu, v katerem je ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 sodelovalo zgolj nujno število pripadnikov častne enote Republike Slovenije, ki običajno sodeluje ob položitvi venca - iz Garde Slovenske vojske le častna straža in strelca, iz Policijskega orkestra pa le trobilni kvartet.Foto: Anže Malovrh/STA