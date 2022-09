Predsednik republike na slovesnosti ob odprtju prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob odprtju prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji, ki je ob začetku šolskega leta 2022/2023 odprla vrata v prostorih Osnovne šole Ljubno ob Savinji.Predsednik republike je imel na otvoritveni slovesnosti nagovor. »Zdi se mi naravnost čudovito, da prvo podeželsko pametno digitalno učilnico odpiramo prav tukaj, v Ljubnem ob Savinji, v tem čudovitem koncu Slovenije, na podeželju,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da takšni projekti pomagajo mladim in skupnosti ambiciozno zreti v prihodnost. Izrazil je željo, da bi prva pametna podeželska učilnica po naši domovini ponesla sporočilo in navdih, da moramo Slovenke in Slovenci skrbno čuvati vse, kar določa našo identiteto in tradicijo, ter kot suveren, samozavesten, ambiciozen, učen, razgledan in radoveden narod zreti v prihodnost, jo skušati razumeti in pri tem razmišljati pogumno, izven okvirjev. Če bomo vztrajni, bomo lahko videli rešitve tam, kjer jih drugi ne bodo, je mladim sporočil predsednik republike.Foto: Bor Slana/STAZbrane sta nagovorila tudi župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik in ministrica za digitalizacijo dr. Emilija Stojmenova Duh. Projekt je predstavil njegov avtor, oblikovalec Miha Cojhter.Foto: Bor Slana/STAPrva pametna podeželska učilnica v Sloveniji je namenjena osnovnošolkam in osnovnošolcem, da bi na inovativen in interaktiven način s pomočjo sodobnih učnih metod in umetne inteligence pridobili nova uporabna znanja s področja turizma, varstva okolja, ohranjanja narave, samooskrbnosti, zelene tehnologije in zelene mobilnosti, s katerimi bodo lahko aktivno sooblikovali razvoj kraja, v katerem živijo.Projekt prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji je nastal z željo prispevati k razvoju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Pri pripravi in izvedbi projekta so sodelovali Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s partnerji KLS Ljubno, d. o. o., OŠ Ljubno ob Savinji, Društvom za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in Občino Ljubno. Naložbo sta financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Želja snovalcev projekta je navdihniti 800 mladih iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, da bi postali ambasadorji turizma in varovanja okolja, ki v svojem kraju vidijo navdih in priložnost za opravljanje poklica in ustvarjanje življenja, s tem pa bi projekt pripomogel tudi k zmanjšanju izseljevanja mladih iz demografsko ogroženih posameznih območij.Občina Ljubno ob Savinji je zmagovalka letošnjega 2. nacionalnega izbora najuspešnejšo podeželsko skupnost v Sloveniji.Foto: Bor Slana/STA