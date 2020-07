Svetovalec predsednika republike akademik dr. Žekš v Medvodah odkril spominsko ploščo dr. Branislave Sušnik

Akademik dr. Boštjan Žekš se je v imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Medvodah udeležil slovesnosti v počastitev tamkajšnjega občinskega praznika. Letos je bil posvečen stoletnici rojstva antropologinje dr. Branislave Sušnik in je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.V luči občinskega praznika je akademik dr. Žekš s paragvajskim veleposlanikom dr. Juanom Franciscom Facettijem v navzočnosti župana Nejca Smoleta odkril spominsko ploščo, posvečeno dr. Branislavi Sušnik.Akademik dr. Žekš je v slavnostnem govoru ob odkritju plošče pozdravil odločitev, da v Sloveniji in v Paragvaju skupaj obeležujemo obletnico rojstva antropologinje in raziskovalke, ki je v svetu znanosti in kulture pustila pomembno sled in se kot izjemna ženska in znanstvenica zapisala v zgodovino Paragvaja in sveta. Poudaril je, da je njeno življenjsko poslanstvo pomembno prispevalo k razvoju znanosti, njeno delo pa je pomagalo nekaterim domorodnim ljudstvom Južne Amerike. Rodila se je v času, povsem drugačnem od današnjega, vendar ostaja vzor in navdih številnim mladim znanstvenicam in znanstvenikom. Njen življenjski pogum in raziskovalna predanost sta povezali dva svetova, zato se dr. Sušnik v Sloveniji spominjamo s posebnim spoštovanjem, je dejal akademik.Dr. Branislava Sušnik (1920-1996) se je rodila v Medvodah. Izobraževala se je v Ljubljani, na Dunaju in v Vatikanu, po drugi svetovni vojni pa je znanstveno pot nadaljevala v Južni Ameriki. V Paragvaju je s terenskimi raziskavami in vodenjem osrednjega nacionalnega etnografskega muzeja Andrés Barbero pomembno prispevala k ohranjanju avtohtonih kultur, zaznamovala razvoj etnoloških znanosti in prispevala k ugledu slovenske in paragvajske kulture in identitete. Dr. Sušnik je na univerzi v Asuncionu vodila katedro za ameriško antropologijo in arheologijo, njena bibliografska dediščina pa obsega 70 etnoloških monografij in člankov, v katerih je postavila znanstvene temelje paragvajske antropologije in socialne zgodovine. La Doctora, kot jo kličejo v Paragvaju, je leta 1992 prejela najvišje priznanje Paragvaja za znanstvene dosežke, posthumno pa ji je bil podeljen tudi častni naziv Paragvaja "Gran Oficial" za dejavni prispevek k oblikovanju paragvajske identitete. V Paragvaju, kjer je preživela večino svojega življenja, so v znak hvaležnosti in spomina po njej poimenovali ulico in stolpnico, upodobili pa so jo tudi na poštni znamki.V letu 2020 v Sloveniji in v Paragvaju skupaj obeležujemo stoletnico rojstva dr. Branislave Sušnik. Častni pokrovitelj dogodkov ob obeležitvi stoletnice njenega rojstva je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.