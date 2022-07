Predsednik Pahor in predsednica Kosova dr. Osmani-Sadriu: Mirna in varna perspektiva držav Zahodnega Balkana je v evro-atlantskih integracijah





Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes in jutri na uradnem obisku v Sloveniji mudi predsednica Republike Kosovo dr. Vjosa Osmani-Sadriu s soprogom. Gre za njen prvi uradni obisk v Republiki Sloveniji.Foto: Daniel Novovič/STAUradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledila položitev venca k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Uradni obisk se je nadaljeval v Predsedniški palači s pogovorom med predsedniškima paroma, sledila sta pogovor na štiri oči med predsednikom in predsednico in plenarno srečanje med delegacijama Republike Slovenije in Republike Kosovo pod vodstvom obeh predsednikov.Predsednik Pahor je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom toplo pozdravil predsednico dr. Osmani-Sadriu in poudaril prijateljske odnose med Slovenijo in Kosovom. Odnosi so po njegovem mnenju odlični na vseh področjih.Predsednik Pahor in predsednica dr. Osmani-Sadriu sta se pogovarjala o najbolj perečih vprašanjih, zlasti o razmerah na Zahodnem Balkanu in vojni v Ukrajini ter njenem vplivu na varnost v jugovzhodni Evropi in sicer. Pozdravila sta odločitev Evropskega sveta o dodelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji in obžalovala, da ni bilo bistvenih premikov tudi glede širitve z državami Zahodnega Balkana. Ponovila sta oceno, ki jima je skupna: da je mirna in varna perspektiva te regije le v evro-atlantskih integracijah.Predsednik Pahor je dejal, da morajo vsi voditelji narediti vse, kar je v njihovi moči, da po mirni poti odpravljajo nesporazume, probleme in odprta vprašanja v regiji, da učvrstijo vero, tako med ljudmi kot med voditelji, da je evropska perspektiva dosegljiva in realna, ter da pripravijo partnerje v Bruslju, da opazijo geopolitično težo tega prostora ter mu dajo ustrezno pozornost. Predsednik Pahor je poudaril, da si moramo v teh zapletenih mednarodnih okoliščinah vsi prizadevati, da okrepimo mir in varnost na Zahodnem Balkanu.S predsednico Osmani-Sadriu sta soglašala, da velja v okviru vrha voditeljev Brdo Brijuni Process, ki bo letos potekal 12. septembra na Brdu pri Kranju, sprejeti močno deklaracijo, ki bo Evropski uniji dala jasen signal o geopolitičnem pomenu širitvenega procesa.Predsednik Pahor je izrazil podporo Kosovu na poti demokratizacije, reform in evroatlantskih integracij. Predsednica Osmani-Sadriu se je predsedniku Pahorju zahvalila za podporo, ki jo je Slovenije doslej nudila Kosovu pri približevanju evro-atlantskim integracijam in članstvu v drugih mednarodnih organizacijah ter izrazila željo po tesnem sodelovanju med državama tudi v prihodnje. Predsednika Pahorja je seznanila s trenutnim stanjem v dialogu Beograd - Priština.Uradni obisk se je nadaljeval s svečanim kosilom, ki ga je v čast predsednici Republike Kosovo dr. Vjosi Osmani-Sadriu priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik.V nadaljevanju programa je predsednica Osmani-Sadriu v prostorih Ministrstva za obrambo pripadnikom Slovenske vojske, ki so v zadnjih 22 letih sodelovali v mirovnih misijah na Kosovu, podelila najvišje državno odlikovanje, namenjeno vojaškim osebam. Odlikovanje je prevzel namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Roman Urbanč.Zvečer bosta predsednik Pahor in predsednica dr. Osmani-Sadriu odkrila klop prijateljstva med državama na gradu Kromberk pri Novi Gorici. Nato si bo gostja v spremstvu ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko in župana občine Nova Gorica dr. Klemna Miklaviča v SNG Nova Gorica ogledala predstavo Pomladno prebujenje v izvedbi Kosovskega narodnega gledališča.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA