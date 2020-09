Predsednik republike Borut Pahor je bil osrednji govornik na otvoritvi 15. Strateškega foruma Bled 2020 (BSF)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil 15. Strateškega foruma Bled 2020 (BSF), ki letos poteka pod naslovom »Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19; sosedje – regije – globalni svet: partnerji ali tekmeci?«. Predsednik Pahor je imel na slovesnem odprtju osrednji govor.Strateški forum Bled se je v zadnjih letih razvil v vodilno mednarodno konferenco v srednji in jugovzhodni Evropi, ki združuje najrazličnejše udeležence, med njimi voditelje držav in vlad, ministre, diplomate, poslovneže, akademike in strokovnjake, mlade ter predstavnike medijev z vsega sveta. Osrednji namen BSF je spodbuditi k razpravam in iskanju inovativnih rešitev za regionalne in globalne izzive. Ob tem je Forum odlična priložnost za tematske sestanke in mreženje med vidnimi regionalnimi in globalnimi deležniki iz diplomacije, politike, poslovanja, in sveta inovacij.Foto: Daniel Novakovič/STAV nadaljevanju objavljamo besedilo govora predsednika Pahorja.