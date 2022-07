Zgodovinski trenutek na poti uveljavljanja skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Državnega Sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce danes, v sredo, 6. julija 2022, udeležil 53. seje državnega sveta, na kateri so bili obravnavani predlogi zakonodajnih iniciativ temeljne pokrajinske zakonodaje - Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, Predlog zakona o pokrajinah in Predlog zakona o financiranju pokrajin.Predloge zakonodajnih iniciativ je pripravila posebna Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in so rezultat tri leta trajajočega procesa, v katerem je državni svet, po dogovoru s predsednikom republike, predsednikom državnega zbora in predsednikom vlade na srečanju štirih predsednikov decembra 2018 prevzel vlogo koordinatorja priprave pokrajinske zakonodaje.Predsednik Pahor je v nagovoru čestital državnemu svetu za sprejetje svežnja pokrajinske zakonodaje in ocenil, da se s tem zaključuje prvi pomemben in obsežen korak na poti k uresničitvi pobude o uveljavitvi pokrajin v Sloveniji. “Gre za zgodovinski dogodek,” je posebej poudaril predsednik Pahor. Dejal je, da današnji sprejem zakonodajnih iniciativ pokrajinske zakonodaje pomeni pomemben začetek resne in verodostojne razprave in vzbuja realno upanje, da bomo, po skoraj 15 letih od ustanovitve države, izpolnili ustavno obveznost uvedbe pokrajin ter tako pospešili skladen regionalni razvoj Slovenije.Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da je v tem procesu lahko pomagal, med drugim je leta 2019 priredil posvet z naslovom “Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?”, na katerem so najvišji predstavniki politike in stroke prvikrat po skoraj desetih letih ponovno soočili poglede o možnostih uvedbe pokrajin v Sloveniji. Z izraženo naklonjenostjo projektu so bila odprta vrata za njegovo nadaljevanje. "Imamo skoraj idealno lokalno samoupravo," je v nadaljevanju dejal predsednik Pahor in ob tem izrazil željo, da bi imeli pri sprejemanju pokrajinske zakonodaje enake možnosti za uspeh kot pri sprejemanju lokalne samouprave.Predsednik Pahor je v zaključku nagovora pozval, da bi vsi razumeli pomembno in zahtevno delo, ki ga je opravil državni svet, ki je s svežnjem predlogov ponudil izjemno priložnost za verodostojno in strokovno razpravo v procesu sprejemanja pokrajinske zakonodaje.Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se je predsedniku republike posebej zahvalil za zaupanje, ki ga je izrazil državnemu svetu, ko mu je bila podeljena koordinacija tega pomembnega projekta. Predsednik Kovšca je ob tem pripomnil, da gre pri oblikovanju pokrajinske ureditve za največjo spremembo v političnem in organizacijskem smislu v Republiki Sloveniji.Foto: Nebojša Tejić/STA