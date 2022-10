Predsednik Pahor častni pokrovitelj slovesnosti ob prvi podelitvi nagrade dr. Uroša Seljaka študentom in njihovim mentorjem za objavljene prispevke v priznanih znanstvenih publikacijah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan na povabilo rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča in direktorice Inštituta ASEF dr. Marinke Žitnik udeležil slovesnosti ob prvi podelitvi nagrade dr. Uroša Seljaka, ki je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentk, študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter spodbujanju mentoriranja študentk in študentov.Nagrado dr. Uroša Seljaka so za svoje znanstvene prispevke, objavljene v priznanih znanstvenih publikacijah, prejeli Katja Gosar, Aljaž Kavčič in Uroš Zavrtanik, pohvalo dr. Seljaka pa Ana Lampret in Luka Petravić. Plakete za mentorstvo so prejeli dr. Peter Jeglič, dr. Matjaž Humar, prof. dr. San Hadži, dr. Katja Košir in prof. dr. Matjaž Zwitter.Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slovesnosti in je v imenu dr. Seljaka nagrajencem podelil posebna priznanja.Dr. Uroš Seljak, fizik, kozmolog in profesor astronomije na Univerzi Kalifornije, Berkeley ter alumen Univerze v Ljubljani, je prejel prestižno nagrado Gruberjeve fundacije Univerze Yale za bistven prispevek k metodam, ki so ključne za raziskovanje in razumevanje nastanka vesolja. S sredstvi Grubarjeve nagrade je ustanovil sklad, ki bo z enkratnim zneskom 10.000 dolarjev vsako leto v obliki Nagrade dr. Uroša Seljaka podprl znanstvene dosežke slovenskih študentk in študentov.Sodelovanje predsednika republike in dr. Seljaka je dolgoletno. Dr. Seljak je bil na povabilo predsednika Pahorja med drugim že leta 2013 gost prve, pripravljalne konference niza posvetov »Slovenija 2030«. Predsednik republike od samega začetka pozdravlja odločitev dr. Seljaka za ustanovitev nagrade, ki bo spodbujala znanstveno odličnost – meni, da gre za spoštovanja vredno odločitev, ki je pri nas brez primere in bo morda spodbudila podobne.Foto: Nebojša Tejić/STANagrado dr. Uroša Seljaka so prejeli:- Katja Gosar za objavljeno znanstveno deloki ga je objavila revijafebruarja 2021 (mentor dr. Peter Jeglič),- Aljaž Kavčič za objavljeno znanstveno deloki ga je objavila revijamarca 2022 (mentor dr. Matjaž Humar),- Uroš Zavrtanik za objavljeno znanstveno deloki ga je objavila revijaoktobra 2018 (mentor prof. dr. San Hadži).Pohvalo dr. Uroša Seljaka sta prejela- Ana Lampret za objavljeno znanstveno deloki ga je objavila revijadecembra 2021 (mentorica dr. Katja Košir),- Luka Petravić za objavljeno znanstveno deloki ga je objavila revijamarca 2021 (mentor prof. dr. Matjaž Zwitter).Foto: Nebojša Tejić/STA