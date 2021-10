Predsednik Pahor se je udeležil slovesnosti ob 80. obletnici prihoda vlaka s prvimi ujetniki nacističnih uničevalnih taborišč na slovensko ozemlje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v Mariboru udeležil slovesnosti ob 80. obletnici prihoda vlaka s prvimi ujetniki nacističnih uničevalnih taborišč na slovensko ozemlje. Predsednik Pahor je častni pokrovitelj projekta "Vlak spomina" in je bil na prireditvi slavnostni govornik.Pred slovesnostjo je predsednik republike položil venec k spominskemu obeležju pred nekdanjim nacističnim taboriščem Stalag XVIII-D.Foto: Bor Slana/STAObeležitev je bila pripravljena na območju nekdanjega nacističnega taborišča Stalag XVIII-D v mariborskem predmestju Melje in je imela ob kulturnem programu tudi razstavni del. Ta je predstavil Vlak spomina z vagonom, v katerem so pred osemdesetimi leti v Melje privažali ujetnike in je danes preurejen v razstavni prostor, in še dve razstavi v muzejskih prostorih, ki so nastali na mestu nekdanjega taborišča: prva bo posvečena prikazu življenja sovjetskih vojnih ujetnikov, druga pa življenju zavezniških vojnih ujetnikov - Britancev, Avstralcev, Novozelandcev, pripadnikov narodov takratne Jugoslavije in večje skupine Judov, ki so bili zajeti v Grčiji.Taborišče Stalag XVIII-D je bilo nacistično taborišče, ki je nastalo v drugi polovici leta 1941, v njem pa so bili zajeti zavezniški vojni ujetniki, predvsem sovjetski, pa tudi Britanci, Francozi, Grki, Izraelci, Avstralci in Novozelandci. V času druge svetovne vojne jih je bilo skupaj okoli 15.000, med septembrom 1941 in koncem marca 1942 pa je bilo tam na različne načine pobitih kar 5000 sovjetskih vojnih ujetnikov. Spominu vseh teh, največkrat spregledanih žrtev vojne, sta posvečena Vlak spomina in razstavni program.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA