Tradicionalno srečanje štirih predsednikov (4P)

Danes je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Predsedniški palači priredil tradicionalno srečanje štirih predsednikov: države, državnega zbora, vlade in državnega sveta.Srečali so se predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Namen srečanj, ki so postala redna in jih je uvedel predsednik Pahor leta 2014, je izmenjava stališč o tistih zadevah države, ki za uspešno reševanje terjajo široko politično sodelovanje in podporo.Na letošnjem srečanju so se sogovorniki med drugim pogovarjali o soočanju z epidemijo covid-19, uveljavitvi odločbe ustavnega sodišča glede volitev in pripravah na predsedovanje Svetu EU.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA