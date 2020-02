Slovenski in hrvaški predsednik se bosta prvič sestala v četrtek, 27. februarja 2020

Slovenski in hrvaški predsednik, Borut Pahor in Zoran Milanović, se bosta prvič sestala v četrtek, 27. februarja 2020.



Po delovnem kosilu, ki se bo začelo ob 12.30 na gradu Otočec, bosta podala izjavi za javnost.





Več informacij sledi v naslednjih dneh.