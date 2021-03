Predsednik republike v Zasavju napovedal naslednje srečanje o strategiji boja z epidemijo 7. aprila na Brdu pri Kranju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s štabom Civilne zaščite za Zasavje.Obisk je začel v Hrastniku, kjer je skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem obiskal Dom starejših Hrastnik, ki se je v času epidemije soočal z verjetno najbolj zahtevnimi razmerami v Sloveniji.Že včeraj pa so podpisali namero o izgradnji nove infrastrukture za institucionalno varstvo starejših v Hrastniku. “Če je bil včeraj za Hrastnik zgodovinski dan, je danes dan za prihodnost,” je dejal župan občine Hrastnik Marko Funkl. Minister Cigler Kralj pa je ob tem sprejel peticijo občank in občanov v podporo gradnji novega doma, ki so mu jo predali predstavniki društva Vihar. Poudaril je, da je to še dodatna spodbuda za nadaljnje delo, ki jih čaka pri gradnji novega doma starejših v Hrastniku.Foto: Nebojša Tejić/STAObisk je predsednik Pahor nadaljeval v Trbovljah, kjer ga je sprejela županja občine Trbovlje Jasna Gabrič. Člani štaba civilne zaščite, zadolženi za posamezne naloge, so predsednika Pahorja seznanili z izvedenimi aktivnostmi v Zasavju ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni. Sogovorniki so izpostavili neutrudno pripravljenost in srčnost prostovoljcev, ki po predsednikovih besedah “krepi občutek solidarnosti in skupnosti”, a so opozorili tudi na pomanjkljivosti poteka cepljenja kritične infrastruktue.Foto: Nebojša Tejić/STAPo uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike obiskal Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto, kjer si je ogledal nadzorno sobo, kjer bo vzpostavljen klicni center 113.Dom upokojencev Franc Salomon Trbovlje je eden izmed redkih, ki zaradi nove koronavirusne bolezni ni imel niti enega smrtnega primera . Predsednika Pahorja so pozdravili direktorica doma Danica Hren, stanovalci, zaposleni in robotka Eva. Predsednik republike je nagovoril stanovalce in osebje doma ter se jim zahvalil za pogum, solidarnost, srčnost in profesionalnost: “To je pomembno sporočilo: da je skupaj mogoče premagati najhujše preizkušnje.”Foto: Nebojša Tejić/STAObisk v Trbovljah je predsednik Pahor zaključil pred Splošno bolnišnico Trbovlje, kjer se je srečal z vodstvom bolnišnice in vodstvom Zdravstvenega doma Trbovlje.Foto: Nebojša Tejić/STAV izjavi za javnost je predsednik republike dejal, da je v pogovorih pozorno prisluhnil izkušnjam in opozorilom, ki so jih podali člani regijskega štaba tudi v pričakovanju pričetka tretjega vala - predvsem glede strategije cepljenja. O tej bo, kot je dejal, predsednik Pahor nemudoma govoril tudi s pristojnimi.Predsednik je spomnil na srečanje vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine pred tednom dni. “Po nasvetu strokovne skupine smo sklenili, da se vnovič srečamo v prihodnjem mesecu. Glede tega sem govoril z dr. Matejo Logar, ki je svetovala 7. april, kar sem tudi sprejel,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da bomo po predvidevanjih takrat sredi tretjega vala, kar bo terjalo skupen strokovni in politični premislek ob upoštevanju vseh dobrih in slabih izkušenj.Obisk v Zasavju je predsednik republike zaključil v Zagorju ob Savi, kjer sta ga sprejela župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in direktorica Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi Saša Bajda. Predsednik Pahor se je seznanil s potekom cepljenja v Zagorju in si ogledal cepilno točko pred tamkajšnjim zdravstvenim domom.