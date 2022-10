Predsednik Pahor na uradnem obisku v Nemčiji: Prijateljstvo med Slovenijo in Nemčijo je iskreno in trdno in vzbuja upanje, da bomo skupaj premagali probleme, s katerimi se soočamo.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na uradnem obisku v Zvezni republiki Nemčiji. Predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier ga gosti v kraju Neustrelitz v nemški zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjansko, kar je posebna protokolarna forma državniškega obiska, ki ga priredijo le posebnim gostom.Foto: Nebojša Tejić/STAUradnemu sprejemu z vojaškimi častmi na glavnem trgu Marktplatz v Neustrelitzu je sledil sprehod predsednikov proti kulturnemu centru Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz, kjer se je predsednik Pahor ob prisotnosti župana Neustrelitza Andreasa Grunda in nemškega predsednika Steinmeierja vpisal v Zlato knjigo gostov mesta.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je nato v sklopu uradnega obiska v Nemčiji nemškemu zveznemu predsedniku Steinmeierju podelil najvišje državno odlikovanje Republike Slovenije Red za izredne zasluge - prejel ga je za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo.Foto: Nebojša Tejić/STASledili so plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije pod vodstvom obeh predsednikov. Ob začetku pogovorov je nemški predsednik slovenskemu predsedniku predal številko za udeležbo na naslednjem Berlinskem polmaratonu, z željo, da ga bi ob tej priložnosti gostil na večerji v Berlinu.V ospredju pogovorov med predsednikom Pahorjem in nemškim zveznim predsednikom Steinmeierjem so poleg krepitve dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja tudi aktualne evropske in mednarodne teme, zlasti ruska agresija na Ukrajino, energetska varnost, podnebna kriza ter širitev EU na regijo Zahodnega Balkana.Predsednik Pahor se je v izjavi za medije uvodoma zahvalil tako predsedniku Steinmeierju kot županu Neustrelitza za vabilo v te čudovite kraje. Spomnil je, da je bil v dveh mandatih kar sedemkrat gost nemškega predsednika v Nemčiji, nemški predsednik, Steinmeier in njegov predhodnik Gauck, pa je v njegovem mandatu Slovenijo obiskal šestkrat, kar veliko pove o zunanjepolitičnih usmeritvah Slovenije in o naklonjenosti Nemčije do Slovenije. Predsednika sta potrdila odlično dvostransko sodelovanje Slovenije in Nemčije in izrazila zadovoljstvo, da politični dialog poteka redno na vseh ravneh.Sogovornika sta v pogovoru poudarila pomen zavezništva Slovenije in Nemčije v okviru EU. "Obe državi in midva osebno smo zelo privrženi Evropski uniji in oba razumeva pomen enotnosti za soočanje s problemi Evropske unije in vseh njenih ljudi," je poudaril predsednik Pahor.Ob tej priložnosti je predsednik republike izpostavil tudi pomen medsebojnega razumevanja stališč do pomembnih zunanjepolitičnih vprašanj ter potrebo po rednem dialogu na najvišji politični ravni. "Agresija Ruske federacije na Ukrajino nas vse preizkuša, razsežnosti in posledice tega so zelo velike." je dejal predsednik Pahor. Predsednik Pahor in predsednik Steinmeier sta soglašala, da moramo našim ukrajinskim prijateljem pomagati po najboljših močeh do sklenitve pravičnega miru. "Če mir ne bo pravičen, ne bo trajen." je še poudaril predsednik Pahor.Predsednika sta spregovorila tudi o socialnih in gospodarskih posledicah vojne za prebivalce Evrope. Predsednik Pahor je ob tem poudaril, da ga dejstvo, da smo skupaj v evropski družini, pomirja. V primerjavi s finančno krizo se je EU hitreje enotno odzvala na težave ob epidemiji covida in zdi se, da je EU hitreje naslovila tudi aktualne težave, je še dodal.Predsednik Pahor je predsedniku Steinmeierju predstavil nekatere poglede glede miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Ob tem je dejal, da razume, da številne države, tudi Nemčija, želijo, da bi se države na področju Zahodnega Balkana hitreje reformirale in izpolnile pogoje za proces širitve, hkrati pa poudaril, da gre v primeru širitve EU na Zahodni Balkan za geopolitično vprašanje in mora biti zato EU nekoliko bolj fleksibilna in dinamičen glede iskanja odgovorov.Predsednik Pahor se je v zaključku še enkrat iskreno zahvalil nemškemu predsedniku za gostoljubje in za vse, kar je dobrega storil za slovensko-nemške odnose. »Prepričan sem, da bo tudi moj naslednik/naslednica storil vse za nadaljnje uspešno sodelovanje,« je izjavo zaključil predsednik Pahor.Voditelja bosta popoldne obiskala Deželni center za obnovljive vire energije, kjer ju bo pozdravila namestnica ministrske predsednice zvezne dežele Mecklenburg - Predpomorjansko in deželna ministrica za izobraževanje in predšolsko varstvo Simone Oldenburg.Predsednik Pahor in predsednik Steinmeier sta se sinoči, pred začetkom uradnega obiska, sestala na zasebni večerji.Foto: Nebojša Tejić/STA