Predsednik Pahor: "Ohranimo v našem zgodovinskem spominu osvobodilni boj kot slavno dejanje slovenskega naroda, življenjskega pomena za naš obstoj in razvoj"

Besedilo govora predsednika republike (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika dneva upora proti okupatorju v Kristalni dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane. Ob tej priložnosti se je predsedniku republike z nagovorom pridružil Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.Foto: Daniel Novakovič/STAObeležitev praznika sta z venčkom slovenskih ljudskih pesmi sklenila Miha Debevec in Dejan Kušer, vrhunska slovenska harmonikarja na diatonični in klasični harmoniki. Miha Debevec je večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših tekmovanj na svetu v igranju na diatonično harmoniko. Dejan Kušer je profesor harmonike, ki je imel čast prejemati znanje od številnih vrhunskih domačih in tujih glasbenih pedagogov. S svojimi nastopi pomembno prispevata k izvirnosti in obogatitvi slovenske glasbene kulture.Pred tem sta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, položila venca k spomeniku OF v Rožni dolini.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA