Predsednik Pahor je obiskal nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih - SloveniaSkills, ki poteka v okviru 12. Informative

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih - SloveniaSkills, ki poteka v okviru 12. Informative, sejma izobraževanja in poklicev.SloveniaSkills je nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih, ki poteka od leta 2010. Mladi strokovnjaki bodo tekmovali v panogah aranžerstvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo, IKT, mehatronika, slikopleskarstvo, pohištveno in stavbno mizarstvo. Zmagovalci tekmovanja bodo zastopali svoj poklic in Slovenijo na evropskem tekmovanju EuroSkills 2020 v avstrijskem Gradcu. Tekmovanja v poklicnih spretnostih izpolnjujejo več koristnih ciljev, med pomembnejšimi je zagotovo dvig ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja.Foto: Nik Jevšnik/STAPredsednik Pahor je že leta 2014 sprejel udeležence mednarodnega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills. V okviru projekta "SKUPAJ - Spodbujajmo drug drugega" pa je obiskal kamnoseško delavnico, kjer se je preizkusil v delu kamnoseka. Ob pomoči Leona Mahniča, prejemnika srebrne medalje v kamnoseštvu na tekmovanju EuroSkills, je predsednik republike tedaj izklesal kamnito skledo, ki jo je pozneje poklonil slovenski smučarski šampionki Tini Maze.Foto: Nik Jevšnik/STA